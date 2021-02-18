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"تبرعت براتب شهر".. رئيس وزراء إثيوبيا يدعو لحشد الدعم لإعادة إعمار تيجراي

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"تبرعت براتب شهر".. رئيس وزراء إثيوبيا يدعو لحشد الدعم لإعادة إعمار تيجراي "تبرعت براتب شهر".. رئيس وزراء إثيوبيا يدعو لحشد الدعم لإعادة إعمار تيجراي

مصراوي Masrawy

08:08 م الخميس 18 فبراير 2021

وكالات:

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إلى حشد الدعم لإعادة إعمار إقليم تيجراي، الذي يعاني من نقص المواد الغذائية والخدمات، جراء المعارك التي شنها الجيش الإثيوبي على متمردي الإقليم.

وقال أبي أحمد، في تغريدتين على "تويتر"، اليوم الخميس إنه تبرع براتب شهر كامل، كنوع من التضامن مع الشعب في تيجراي.

وأكد أبي أحمد خلال اجتماع افتراضي مع الرؤساء الإقليميين ومسؤولي المدن، أنه تم الاتفاق على حشد الدعم لإقليم تيجراي تضامنا وطنيا مع الشعب هناك، في الفترة التي يتم إعادة إعمارها.

وقال أبي أحمد إنه "في بادرة التضامن هذه، تبرعت براتبي لمدة شهر واحد، وثلاث شاحنات صهريجية للمياه يتم وهبها للإقليم من خلال مكتب رئيس الوزراء".

وأضاف "أدعو الجميع للانضمام إلى مبادرة التضامن".

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