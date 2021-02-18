الناتو يقرر زيادة أفراد بعثته بالعراق بثمانية أضعاف

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مصراوي Masrawy

بروكسل - (أ ش أ):

أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرج زيادة أعداد أفراد بعثة الحلف العسكري في العراق بثمانية أضعاف.

وأكد ستولتنبيرج، في مؤتمر صحفي، أن القرار يقضي بزيادة عدد أفراد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق من 500 حتى أربعة آلاف شخص.

وقال إنه تم بحث قرار توسيع مهمة الناتو للتدريب في العراق، لدعم القوات العراقية، والتأكد من أن تنظيم "داعش" الإرهابي لن يعود.

وأشار إلى أن برامج التدريب للناتو ستشمل بفضل هذا القرار المزيد من المؤسسات الأمنية العراقية والمناطق خارج العاصمة بغداد.