رئيس مجلس السيادة السوداني يتلقى رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

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مصراوي Masrawy

الخرطوم - (أ ش أ):

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي، تتعلق بجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد والسلطات الانتقالية بالسودان.

وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ود لبات - في تصريح صحفي عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة في الخرطوم اليوم الخميس، إن الاتحاد الأفريقي ظل مواكبا للتطورات في السودان منذ أبريل ٢٠١٩، وبذل ما لديه من وسائل من أجل أن تكون السلطات الانتقالية فعالة ومنسجمة ونابعة من إرادة الشعب السوداني.

وأضاف مبعوث الاتحاد الأفريقي أن "مواكبة الاتحاد ستستمر، وتعرف مستقبلا بناء على فحوى الرسالة، تطورات هامة فيما يتعلق بمسار المرحلة الانتقالية، وجملة من القضايا الحساسة التي تشهدها علاقات السودان ببعض الملفات ذات الطبيعة الخاصة جدا".

في غضون ذلك، التقى مبعوث الاتحاد الافريقي، مع كل من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، مع محمد الحسن ود لبَّات، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وسفير السودان لدى إثيوبيا جمال الشيخ، وسفير الاتحاد الافريقي بالخرطوم محمد بلعيش.

ونقل ود لبّات لرئيس الوزراء السوداني، تحيات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتناول اللقاء بعض القضايا الافريقية كملف سد النهضة، والتطورات التي شهدتها الحدود السودانية الإثيوبية مؤخرا.

وأكد ود لبات حرص الاتحاد الأفريقي على مبدأ الحلول السلمية الافريقية للقضايا والتحديات الإفريقية، وجاهزيته لتقديم السند والدعم للفترة الانتقالية بالسودان.