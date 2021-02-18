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"الصحة" تجهز مراكز لقاحات كورونا بالباحة

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شددت على أهمية التسجيل والحجز في تطبيق "صحتي"

أنهت صحة الباحة تجهيز المركز الرئيسي لاستقبال المسجلين في تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.

وجهزت "الصحة" 19 مركزًا صحيًّا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة لإعطاء جرعات اللقاح، وتشمل تلك المراكز : بني سار، ووادي فيق، والعقيق1، والعقيق2، والعسلة، والحميد، والمكاتيم، ومعشوقة، وبني حسن، وبيضان، وبلخزمر، والمندق1، وغامد الزناد، ويبس، والمخواة1، والمخواة 2، والحجرة، والجرين، وقلوة1.

وشدد المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي على أهمية التسجيل والحجز في تطبيق "صحتي" لتلقي اللقاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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