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رسميا.. سلطة الطيران: عودة الرحلات الروسية لشرم والغردقة.. مارس المقبل

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رسميا.. سلطة الطيران: عودة الرحلات الروسية لشرم والغردقة.. مارس المقبل رسميا.. سلطة الطيران: عودة الرحلات الروسية لشرم والغردقة.. مارس المقبل

مصراوي Masrawy

05:33 م الخميس 18 فبراير 2021


كتب - محمد عبيد:

وافقت سلطة الطيران المصرية، لشركة نورد ويلد الروسية، على القيام بـ4 رحلات اسبوعي ابتداء من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين إلى الغردقة ورحلتين لشرم الشيخ، وذلك بعد موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة الى شرم الشيخ والغردقة، التى توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى ٣١ أكتوبر ٢٠١٥.

وقال الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، إن الشركة الروسية تقدمت إلى السلطة، لتشغيل رحلاتها في 28 مارس المقبل، وتكون مباشرة من المطارات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، وسيتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل، مشيرا إلى أن كافة المطارات المصرية تضاهى المطارات العالمية من حيث الأمن والسلامة الجوية، ووجود أحدث أجهزة التفتيش في إنهاء إجراءات سفر ووصول الركاب.

وأشار نوير إلى أن وفدا ضم ١٧ فردا من مفتشي الأمن بوزارة النقل الروسية، قام مؤخرا بجولة تفتيشية، استغرقت 7 أيام على مطاري شرم الشيخ والغردقة، وأشاد بالإجراءات الأمنية المتبعة.

وكانت السلطات الروسية أعادت رحلات للطيران وايرفلوت العام الماضى، بشرط عدم توجه الركاب الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ بالطيران والتوجهة بريا فقط .

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