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تجيز لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لكورونا

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السعودية تجيز لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لكورونا تجيز لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

04:57 م الخميس 18 فبراير 2021

الرياض - (د ب أ):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس أنها أجازت استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن إجازة استخدام اللقاح والسماح باستيراده جاءت استنادا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمت مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناء عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح "أسترازينيكا" وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك.

وأضافت أنها" ستقوم بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه".

وكانت السعودية قد أعلنت في 16 ديسمبر الماضي عن وصول أول شحنة من لقاح "فايزر" لتكون أول دولة عربية تحصل على اللقاح ، فيما أعلنت سابقا أن اللقاحات ستكون مجانية للمواطنين والمقيمين، بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة والعمل.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق اليوم انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-19) في كافة مناطق المملكة.

وقالت الوزارة ، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر" اليوم، إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي، وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وكشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة مساء الاثنين الماضي عن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض السعودية بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة.

وكانت السعودية بدأت في 17 ديسمبر الماضي، المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح المستجد، التي تستهدف الذين تجاوزوا سن الـ65 عاما والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى.

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