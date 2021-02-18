احذر الوجبات السريعة.. "الصحة" تقدم 5 نصائح لتغذية سليمة لكبار السن

مصراوي Masrawy
04:59 م الخميس 18 فبراير 2021
كتب- أسامة علي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، 5 طرق ونصائح للوصول إلى تغذية صحية لكبار السن.
وجاءت النصائح كالتالي:
- يجب أن يحتوي نصف طبق الطعام على فواكه وخضروات وربعه على الحبوب الكاملة من الشعير والقمح والعدس والفاصوليا مع الخبز الأسمر والربع الآخر يحتوي على بروتينات.
- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة ملح عالية (الوجبات السريعة)، لأنها تزيد من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية.
- استخدام القليل من الزيوت النباتية الصحية مثل زيت عباد الشمس وزيت الذرة وزيت الزيتون كبدائل صحية للسمن والزبدة.
- تناول مجموعة متنوعة من منتجات الألبان قليلة أو منزوعة الدسم.
- شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.