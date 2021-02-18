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أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

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أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

مصراوي Masrawy

05:00 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية اليومية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5875 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 2185 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 267 مخالفة السير بدون تراخيص 21 مخالفة موقف عشوائي 47 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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