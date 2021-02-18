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شرطة جازان: القبض على المتسبب في إيذاء الطفل

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شرطة جازان: القبض على المتسبب في إيذاء الطفل شرطة جازان: القبض على المتسبب في إيذاء الطفل
اتخاذ الإجراءات النظامية و إحالته إلى فرع النيابة

شرطة جازان: القبض على المتسبب في إيذاء الطفل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لطفل تظهر عليه آثار ضرب وحروق في جسده، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية الطفل، وهو مقيم من الجنسية اليمنية (13 عامًا)، وكذلك تحديد هوية المتسبب في إيذائه.

وقال "الحكمي": أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المتسبب في إيذائه هو أحد أقاربه من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر.

وأضاف: تم القبض عليه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، و إحالته إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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