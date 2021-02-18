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تهريب عقاقير مخدرة وتنفيذ أحكام.. جهود أمن منافذ خلال 24 ساعة

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تهريب عقاقير مخدرة وتنفيذ أحكام.. جهود أمن منافذ خلال 24 ساعة تهريب عقاقير مخدرة وتنفيذ أحكام.. جهود أمن منافذ خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

04:12 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 4 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 29 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد 1352 مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة في ضبط عدد 1 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 205 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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