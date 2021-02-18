فرح علي باي.. شابة ستدخل التاريخ لقيادتها مركبة "ناسا" على المريخ

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مصراوي Masrawy

وكالات:

ساعات قليلة وتبدأ الكندية من أصول مدغشقرية، فرح علي باي، مهمتها لتوجيه مركبة "ناسا" على كوكب المريخ بعد رحلة استمرت 7 أشهر في الفضاء.

وصلت فرح إلى كاليفورنيا قبل أقل من 48 ساعة من هبوط مركبة "ناسا" الفضائية "برسيفيرانس" التي طال انتظارها، على كوكب المريخ اليوم الخميس، لتحدد ما إذا كانت هناك حياة من قبل على كوكب المريخ، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وستقوم فرح (33 عامًا)بتكييف جدولها الزمني مع جدول المريخ، حيث تكون الأيام أطول بحوالي 40 دقيقة.

بعد ساعة أو ساعتين من الهبوط، ستنطلق مهمة فرح وفريقها. قالت مهندسة الطيران إنه "في أول 20 يومًا، نفحص جميع الأدوات للتأكد من أن الروبوت سليم، قبل أن نبدأ في مهمتنا العلمية، سنعمل على برمجة المركبة في ساعات الليل حسب التوقيت المريخي، حتى تتمكن المركبة من إنجاز مهمتها في النهار".

وتابعت: يجب التخطيط للأوامر التي نرسلها للروبوت مسبقاً، لأن الاتصال يستغرق ما بين 20 و 30د ذهابًا وإيابًا بين الأرض والمريخ. ويعمل يومياً أكثر من 50 عالمًا على البرنامج الذي سيتبعه الروبوت خلال اليوم.. ومن المتوقع أن تجمع المركبة الاستكشافية حوالي 20 عينة من بيئات مختلفة.

ستقوم المهندسة التي عملت في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) منذ عام 2014 أيضًا بتنسيق عمليات طائرة هليكوبتر Ingenuity ، ترافق المركبة الجوالة في مهمتها، وفق الصحيفة.

وأوضحت فرح: "ستكون هذه هي المرة الأولى التي نسافر فيها إلى كوكب آخر.. من خلال المهمة، قد نتمكن من تحديد إن كانت هناك بالفعل حياة على المريخ. إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذا الفريق. نحن نصنع التاريخ."

انتقلت فرح إلى الولايات المتحدة عام 2010 للحصول على درجة الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وحصلت على تدريبين في وكالة ناسا.

أثناء مشاهدة هبوط المسبار كيوريوسيتي على المريخ، أدركت فرح أنها تريد العمل في مختبر الدفع النفاث. وقالت "عُرضت عليا وظيفة قبل أن أنهي فترة التدريب.

وعملت على المركبة المريخية لمهمة ناسا 2020، التي تم إطلاقها في يوليو. وبمجرد أن تهبط على المريخ اليوم، ستتعامل هي وفريقها على تشغيل الروبوت على الكوكب الأحمر بهدف فهم تطور الكوكب بشكل أفضل، والعمل على إعداد الكوكب لزيارات بشرية في المستقبل.