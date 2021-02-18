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مصراوي Masrawy

وكالات:

تتعرض كل من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن إلى منخفض جوي عملاق، وعاصفة ثلجية آتية من ناحية روسيا وجورجيا مرورًا بتركيا، امتد تأثيرها إلى السعودية.

وأطلق على العاصفة الثلجية التي تضرب بلاد الشام اسم "جويس"، وتعتبر الأقوى منذ عدة سنوات مسحوبة بأمطار غزيرة مع برق ورعد وتساقط برد وحدوث سيول وثلوج قد تصل إلى 1100 متر.

وكان مركز الرصد الجوي في مطار بيروت حذّر المواطنين من تأثيرات "جويس" الجوية، كونها العاصفة الأكثر قساوة التي يشهدها لبنان هذا الشتاء.

وفي مشاهد غير اعتيادية تجمع بين سفينة الصحراء وبياض الثلج، غطى "الزائر الأبيض" ظهور الجمال في شرق غرب تبوك.

وأظهر فيديو مُتداول عبر تويتر، الثلوج تسقط بغزارة فجر الخميس في شمال المملكة، فيما كانت الجمال تبرك وهي مغطاة بطبقات من البياض، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

كما أظهر مقطع مصور آخر، تساقطا كثيفا للثلوج على مركز علقان شمال غرب تبوك.

وستستمر العاصفة "جويس" المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح حتى الجمعة المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن خبير الطقس السعودي حسن كراني، على حسابه الرسمي عبر تويتر، عن هطول الثلوج على المناطق الشمالية الغربية في المملكة وسواحلها والحدود الشمالية ابتداءً من الأربعاء المقبل.

وأوضح أن تلك الحالة ستشهدها أيضاً طريف والقريات، بعد تحرك ملموس للكتلة القطبية العنيفة جنوباً، داعياً الجميع إلى ارتداء الملابس الشتوية في ظل تلك الموجة لتجنب التيار البارد.