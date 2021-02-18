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المبعوث الأممي إلى ليبيا: البعثة ستقدم كل الدعم لضمان انعقاد جلسة المصادقة على

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المبعوث الأممي إلى ليبيا: البعثة ستقدم كل الدعم لضمان انعقاد جلسة المصادقة على الحكومة المبعوث الأممي إلى ليبيا: البعثة ستقدم كل الدعم لضمان انعقاد جلسة المصادقة على

مصراوي Masrawy

03:33 م الخميس 18 فبراير 2021

طرابلس - أ ش أ

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش اليوم الخميس، لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن البعثة ستقدم كل الدعم لضمان انعقاد جلسة مجلس النواب واعتماد المجلس الرئاسي والحكومة لتسلم مهامهما ومباشرة أعمالهما.

وذكر مكتب المنفي في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، أن ذلك جاء خلال استقبال المنفي ونائبه عبدالله اللافي في العاصمة طرابلس، يان كوبيش ويرافقه منسق البعثة ريزدون زينينغا، والأمينة العامة المساعدة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.

واعرب المنفي عن شكره للمبعوث الأممي الجديد على تعاونه، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة، كما قدم الشكر للبمعوثة الأممية بالإنابة السابقة ستيفاني وليامز على ما أنجزته في الفترة السابقة رغم الظروف الصعبة.

و أكد المنفي على المهام الأساسية للمجلس والتي من أهمها مواصلة المسار العسكري عن طريق متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ودعمها وتأييدها، إضافة إلى العمل على توحيد كل المؤسسات في الدولة الليبية وخاصة المؤسسات السيادية، والسعي إلى «مصالحة وطنية حقيقية».

من جانبه، أكد كوبيش دعم البعثة الفني لضمان نجاح الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري، مشيرًا إلى أن العمل سيكون مستمر ومشترك للوصول إلى الانتخابات وتحقيق جميع الاستحقاقات المطلوبة.

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