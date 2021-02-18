"أي كلام على النقابة مرفوض".. "رشوان" يكشف آخر تطورات ملف تكويد الصحف

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

كشف ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح على نفس المنصب لدورة ثانية، عن موقف ملف تكويد الصحف الجديدة، موضحًا: هناك لائحة للقيد صدرت في عهد النقيب الأسبق جلال عارف وتم تعديلها مرتين آخرهما في عهد النقيب الأسبق يحيى قلاش وتتضمن شروط التكويد (القيد).

وقال رشوان، لمصراوي، بشأن آخر مستجدات الملف: عدد من الزملاء بالمجلس السابق تقدموا بعرض ملف التكويد، منهم 9 زملاء أعضاء بالمجلس الحالي، والمجلس السابق اتخذ قرارًا في نهاية عهده بالقبول المبدئي لـ 10 صحف، على أن يتم فحص الحالات قبل الإقرار النهائي.

وأضاف: "تم الاتفاق على انعقاد لجنة التكويد بالتزامن مع لجنة القيد وشكلت لجنة من 5 زملاء أعضاء بالمجلس منهم 4 من المجلس السابق، واتخذنا قرارًا للمجلس بالإجماع بمد لجنة القيد 4 أشهر".

وتابع نقيب الصحفيين: "لجنة التكويد خرج منها محمد سعد عبدالحفيظ بإرادته وانضم لها محمد شبانة، النقابة لا ترغب في أن تضع مستقبل الزملاء الشباب في مهب الريح، وكذلك هناك شروط للقيد يجب الالتزام بها، ونقابة الصحفيين لن تقبل إلا مستكمل الأوضاع، وهذه النقابة لها كرامتها وهيبتها وغير مسموح بأي كلام عليها، وأي كلام على النقابة أمر مرفوض".

وطالب نقيب الصحفيين من يرغب في التكويد، بالتقدم واستيفاء الأوراق المطلوبة حتى شهر مايو المقبل.​