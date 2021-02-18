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الاقتراع "عن بعد".. انطلاق المرحلة الأخيرة ‏من انتخابات الاتحادات الرياضية

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الاقتراع "عن بعد".. انطلاق المرحلة الأخيرة ‏من انتخابات الاتحادات الرياضية الاقتراع "عن بعد".. انطلاق المرحلة الأخيرة ‏من انتخابات الاتحادات الرياضية
الاثنين المقبل.. لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات

الاقتراع

تنطلق يوم الاثنين المقبل -على مدى يومين- المرحلة الأخيرة من انتخابات الاتحادات الرياضية ‏للدورة الانتخابية 2021-2024م لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي ‏تم فتح باب الترشح لها نهاية يناير الماضي.‏

وتعقد مرحلة الاقتراع -عن بعد- من خلال المنصة الإلكترونية في اليوم الأول لاتحادات: (كرة ‏الطاولة، والسباحة، والتنس، والكاراتيه، وألعاب القوى)، وسيتم نقلها على حساب اللجنة الأولمبية في ‏وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر)، على أن تقام يوم الثلاثاء 23/2/2021 انتخابات اتحادات: (كرة ‏اليد، وكرة الطائرة، والدراجات، والتايكوندو، وكرة السلة).‏

وكان رئيس اللجنة الأولمبية العربية ‏ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد اعتمد في ديسمبر الماضي البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس الاتحادات ‏الرياضية، واشتمل على تسع مراحل بدأت بفتح باب الترشح للرئاسة والعضوية وقيد الناخبين ثم ‏فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، تلاها الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين ‏والناخبين، ثم النظر في الطعون المقدمة.‏

وشهدت المرحلة الخامسة يوم الأحد الماضي 14/ 2/ 2021م إعلان القائمة النهائية للمرشحين ‏والناخبين، على أن يكون موعد الاقتراع والجمعية العمومية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، و‏سيعقبها الطعن على إجراءات الاقتراع لمدة يوم واحد، والنظر في الطعون على إجراءات الاقتراع ‏بداية من يوم الخميس 25/2/2021م لمدة ثلاثة أيام، على أن تختتم المرحلة الانتخابية باعتماد ‏مجالس إدارات الاتحادات من سمو رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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