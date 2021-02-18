مظاهرات أمام سفارة أنقرة في بغداد احتجاجًا على توغل الجيش التركي

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، بانطلاق مظاهرات أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المصدر قوله إن "مظاهرات جماهيرية انطلقت أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد احتجاجاً على توغل الجيش التركي بالأراضي العراقية".

وأضاف أن "القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية للسفارة بمنطقة الوزيرية".

وأجرى الجيش التركي مؤخراً عملية عسكرية شمالي العراق ضد مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني"، وأعلن بعدها العثور على جثث 13 تركياً كانوا مخطوفين لدى المنظمة.

وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستوسع عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني وستبقى في المناطق التي دخلتها.