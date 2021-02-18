أخبار عاجلة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير جازان ونائبه يتلقيان أولى جرعات لقاح كورونا بالمنطقة

Print
خلال تدشين حملة تطعيم تستهدف كل المواطنين والمقيمين

أمير جازان ونائبه يتلقيان أولى جرعات لقاح كورونا بالمنطقة

دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم الخميس، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، مركز لقاحات كورونا بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمنطقة.

وتلقى الأميران الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إعلانًا عن بدء حملة التطعيم باللقاح التي تستهدف كل المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وثمن الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للتعامل مع جائحة كورونا التي أسهمت، ولله الحمد، في الحد من انتشار الفيروس.

وشدد على أهمية الجهود الحثيثة والاستباقية التي انتهجتها الجهات المختصة للتعامل مع جائحة العالمية.

وحث المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانًا للجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

واستمع الأمير محمد بن ناصر، من مدير الشؤون الصحية بجازان عبد الرحمن الحربي، عن مركز اللقاحات بجازان؛ إذ تم توفير جميع الخدمات الأساسية وتصميمه بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال محطات التطعيم البالغ عددها "١٢" عيادة، إضافة إلى قسم الطوارئ والصيدلية، التي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

محافظ أسوان يشدد على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

محافظ أسوان يشدد على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

متأثراً بفيروس كورونا.. وفاة محمد العقاد عضو مجلس النواب الأسبق

متأثراً بفيروس كورونا.. وفاة محمد العقاد عضو مجلس النواب الأسبق

شبكة عيون الإخبارية