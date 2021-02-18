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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، الاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقا بفيروس كورونا، مؤكدة أن تقديم الجرعة للمصابين سابقاً بكوفيد 19 يتم بعد تعافيهم بستة أشهر.

وفي تغريدة عبر حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر، "أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا.... وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّن (متعافٍ) خلال الستة شهور بعد التعافي".

كما أعلنت عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في كافة مناطق السعودية، مع إتاحة الفرصة للراغبين في تلقي اللقاح لمعرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"ن وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وأكد وزير الصحة السعودية الدكتور توفيق الربيعة، الخميس، بدء إعطاء اللقاح في المملكة.

وغرّد الربيعة عبر تويتر:"بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. وفي هذه المرحلة ستعطى أولوية لمن يسجل أولاً حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة".

وقبل يومين، أفاد وزير الصحة السعودي بوصول عن دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى المملكة بعد انقطاع "لظروف خارجة عن الإرادة"، داعيًا الجميع للتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

بالتوازي، أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الخميس، لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لكورونا.