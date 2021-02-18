أخبار عاجلة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصحة تعلن الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح كورونا "لهذه الفئة"

Print
الصحة السعودية تعلن الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح كورونا "لهذه الفئة" الصحة تعلن الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح كورونا "لهذه الفئة"

مصراوي Masrawy

02:07 م الخميس 18 فبراير 2021

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة ، الخميس، الاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقا بفيروس كورونا، مؤكدة أن تقديم الجرعة للمصابين سابقاً بكوفيد 19 يتم بعد تعافيهم بستة أشهر.

وفي تغريدة عبر حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر، "أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا.... وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّن (متعافٍ) خلال الستة شهور بعد التعافي".

كما أعلنت عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في كافة مناطق السعودية، مع إتاحة الفرصة للراغبين في تلقي اللقاح لمعرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"ن وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وأكد وزير الصحة السعودية الدكتور توفيق الربيعة، الخميس، بدء إعطاء اللقاح في المملكة.

وغرّد الربيعة عبر تويتر:"بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. وفي هذه المرحلة ستعطى أولوية لمن يسجل أولاً حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة".

وقبل يومين، أفاد وزير الصحة السعودي بوصول عن دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى المملكة بعد انقطاع "لظروف خارجة عن الإرادة"، داعيًا الجميع للتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

بالتوازي، أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الخميس، لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لكورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية