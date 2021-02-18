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جامعة شقراء تنظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات الطلاب لمواكبة سوق العمل

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جامعة شقراء تنظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات الطلاب لمواكبة سوق العمل

نظمت جامعة شقراء، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، وعمادة السنة التحضيرية، برنامجًا تدريبيًا لطلبة الجامعة تحت عنوان "المهارة تصنع الريادة"، والذي احتوى على مجموعة من الدورات التدريبية التي تم تنفيذها على مدار ثلاثة أيام، بمعدل 6 ساعات تدريبية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات المستقبلية للطلبة الخاصة بسوق العمل، ولإكساب المشاركين والمشاركات المهارات، والمعارف، والسلوكيات المتعلقة بسوق العمل لمواكبة متطلباته؛ لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم المستقبلية.

واستفاد من هذا البرنامج التدريبي أكثر من ٤٠٠ طالب وطالبة، حيث تم تنفيذ البرنامج عن بعد من خلال مدربين على مستوى عالٍ من المعرفة والمهارات التدريبية، ومن خلال العروض التقديمية، باستخدام أساليب الحوار والعصف الذهني وتقديم التطبيقات العملية.

ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من سعي الجامعة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، الهادفة لتنويع مصادر الاقتصاد المزدهر للمملكة العربية ، من خلال تنمية المهارات المستقبلية التي تقوم بدور جوهري في بناء الشخصية المتزنة للطالب الجامعي؛ في مواجهة سوق العمل بعد التخرج من كليات الجامعة، وترسم له الطريق الصحيح والتوجيه الرائد.

جامعة شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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