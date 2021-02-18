ثلوج على أسنمة الإبل.. شاهد شدة البرد بالسعودية والأردن ولبنان

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بسبب منخفض جوي بارد شرق قبرص

كشف شريط فيديو كيف تراكمت الثلوج على أسنمة الإبل في تبوك، وذلك ضمن تقرير مصور عن تأثر عدة دول عربية بمنخفض جوي بارد جداً يتمركز شرق قبرص، ويصل حتى الأردن ولبنان والمناطق الشمالية في السعودية.

الخميس إجازة بالأردن

وحسب موقع "الحرة"، أدى المنخفض الجوي لهطول أمطار وثلوج غزيرة في بعض الدول منها الأردن التي تعرضت لكمية كبيرة من الثلوج وصل سمكها إلى 30 سم، ما أجبر الحكومة على إعلان تعطيل الدوام الرسمي للوزارات والدوائر الحكومية اليوم الخميس، فيما تسببت الثلوج بوقوع بعض حوادث السير وانزلاق وتصادم بعض السيارات.

ثلوج على أسنام الجمال

أما السعودية، أيضاً تأثرت بالمنخفض الجوي شديد البرودة في المناطق الشمالية، حيث أظهرت لقطات فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط الثلوج على الجمال في مدينة تبوك التي عادة من تشهد تساقط للثلوج في فصل الشتاء.

وانتشر وسم "#ثلوج_تبوك" في موقع تويتر، حيث غرد سعوديون عن العاصفة الثلجية التي تضرب تبوك بصور ومقاطع فيديو للثلوج التي غطت المناطق الصحراوية.

انقطاع الكهرباء في لبنان

وفي لبنان، أدت العواصف الثلجية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب المدن، حيث تجتاح البلاد عاصفة شديدة جراء هذا المنخفض الجوي الذي بدأ الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، أعلنت مؤسسة الكهرباء في بيان، أنه "بنتيجة العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان، تعرضت الشبكة الكهربائية.. إلى صدمة على خطوط التوتر العالي، مما أدى بدوره إلى انفصال كل المجموعات الإنتاجية بالتتالي عن الشبكة الكهربائية".



العراق وسوريا

وبحسب الأرصاد الجوية، فإن المرتفعات الجبلية في إقليم كردستان العراق ستتعرض لتساقط الثلوج، الخميس.

وضربت العاصفة سوريا، الأربعاء، وتسببت بإغلاق الطرق وإلغاء الامتحانات الجامعية في دمشق، في وقت غطت الثلوج البلدات الواقعة شمال البلاد.

وبعد انقطاع سنوات، تساقطت الثلوج في الضفة الغربية، إضافة إلى القدس، في وقت يستمر فيه تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية.

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