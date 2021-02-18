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"بيج رامي" يزور نادي "إيرو سبورت" التابع للقابضة للمطارات

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"بيج رامي" يزور نادي "إيرو سبورت" التابع للقابضة للمطارات "بيج رامي" يزور نادي "إيرو سبورت" التابع للقابضة للمطارات

مصراوي Masrawy

02:20 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

استضاف نادي إيرو سبورت، التابع للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الخميس، البطل المصري ممدوح السبيعي بطل مستر أوليمبيا، والشهير بـ "ببج رامي"، وذلك للقيام بجولة داخل النادي، التقى خلالها عدد من الأعضاء وأسرهم، ولاعبي الفرق الرياضية بالنادي من مختلف الألعاب والأعمار السنية.

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، إن زيارة البطل المصري "بيج رامي" لمقر نادي "إيرو سبورت"، تأتي في إطار تشجيع النشء من صغار اللاعبين بالنادي، واتخاذ الأبطال الذين رفعوا اسم بلدهم عاليا مثل البطل المصري "بيج رامي"، قدوة ومثل أعلى في ممارسة الرياضة، ومن أجل التعرف على البطل عن قرب وتحفيز براعم الرياضيين بالنادي على الالتزام بالممارسات الرياضية السليمة، بدنيًا وفنيًا وروحيًا، والتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجههم في مسيرتهم الرياضية من أجل تحقيق طموحاتهم، وتمثيل ناديهم ووطنهم في المحافل الرياضية الدولية، خاصة وأن نادي ايروسبورت بفرعيه أ و ب، يمتلك من التجهيزات الرياضية والفنية والبنية التحتية من ملاعب وصالات تدريب ولياقة بدنية ومعدات رياضية على أعلى مستوى. ​

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