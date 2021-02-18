أخبار عاجلة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال المرافق بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

Print
مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال المرافق بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال المرافق بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

02:16 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة عبير عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة، أعمال المرافق الجاري تنفيذها بالحي الحكومي"منطقة الوزارات" بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لجميع شبكات المرافق الجاري تنفيذها بالحي.

واستهل مسئولو الإسكان، جولتهم بعقد اجتماع موسع، لاستعراض الموقف التنفيذي لجميع شبكات المرافق بالمجاورة الرئيسية والحي الحكومي والحي الدبلوماسي وجميع الأحياء السكنية، ثم تفقدوا أعمال المرافق للحي الحكومي، ومنطقة البنوك، والمنطقة حول مبنيي البرلمان ومجلس الشيوخ.

وأشاد مسئولو الوزارة بتقدم الأعمال بالموقع، وجدية الشركات المنفذة، حيث إن الأعمال لا تتوقف على الرغم من العوامل الجوية والطقس السيئ.

كما شدد مسئولو الوزارة على جميع الشركات المنفذة لمشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية والتوقيتات المقررة للانتهاء من هذه الشبكات لا سيما المناطق والأحياء المحيطة بالحي الحكومي ومجلس النواب.

من جانبه أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بالحي الحكومي"منطقة الوزارات"، وجارٍ الانتهاء من شبكات المرافق بمنطقة البنوك والمنطقة حول البرلمان ومجلس الشيوخ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الانتهاء من جميع أعمال المرافق بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق المحيطة به.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية