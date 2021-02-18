29752 زائرا.. محمية وادي دجلة تحقق أعلى معدل زيارة شهرية خلال يناير

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تحقيق محمية وادي دجلة بالقاهرة، أعلى معدل زيارة شهرية منذ إعلانها كأحد أهم نتائج حملة الوزارة للترويج للسياحة البيئية في مصر "إيكو إيجبيت"، حيث استقبلت المحمية خلال شهر يناير الماضي فقط 29752 زائرا من جنسيات وأعمار مختلفة بمعدل 1505 أجانب و28247 مصريا.

وأعربت وزيرة البيئة، عن سعادتها بنجاح برامج الوزارة وحملة "إيكو إيجيبت"، في تعميق العلاقة بين الإنسان والطبيعة ونشر ثقافة السياحة المسؤولة بالمحميات والتمتع بالطبيعة مع الحفاظ عليها والتي أدت إلى زيادة أعداد الزيارة للمحمية.

وكانت محمية وادي دجلة قد نظمت حملة نظافة مكبرة بمشاركة محبي السياحة البيئية والمحميات من الأجانب المقيمين بالقاهرة من السفارة البريطانية وعدد من الجنسيات الأخرى بالإضافة إلى الزوار المصريين المحبين للطبيعة للمرة الثانية على التوالي خلال شهر فبراير الجاري في إطار استراتيجية وزارة البيئة لدعم دمج وإشراك مختلف فئات المجتمع في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية بالمحميات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحملة شملت تطهير النباتات البرية بمحمية وادي دجلة من المخلفات البلاستيكية لما تمثله من مخاطر تهدد الحياة البرية بالمحمية ومواردها الطبيعية بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية إشراك الشباب والمتطوعين في حماية المنظومة البيئية بالمحميات لتفعيل مبدأ الإدارة المستدامة للمحميات.

وأكدت وزيرة البيئة على دعمها لجميع الجهود والأنشطة التي تهدف إلى صون التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحميات واستخدامها بشكل مستدام وخاصة الهادفة إلى دمج المجتمع في الحماية والتطوير وإدارة المخلفات الصلبة وحملات التوعية والتعليم البيئي.

ودعت وزيرة البيئة، الجميع للاستمتاع بالأنشطة السياحية والترفيهية بمحمية وادي دجلة مثل الجري والمشي بالإضافة إلى الرياضات التأملية كاليوجا حيث يعتبر التأمل من الأنشطة الجميلة التي تمارس في محمية وادي دجلة كثيرا بسبب المناخ المميز لمحمية وادي دجلة كذلك الرصد الفلكي للنجوم والكواكب وخسوف القمر وكسوف الشمس علاوة على التخييم والذي يعتبر من أقوى الأنشطة التي تمارس في المحمية وتعليم الأنشطة البرية للأطفال وعمل دورات تدريبية عملية لهم كذلك تسلق الجبال للكبار والرحلات التعليمية والترفيهية المدرسية والجامعية وقضاء يوم تعليمي بالمحمية لممارسة الأنشطة المسموح بها والتي تعكس تنوع الأنشطة السياحية البيئية التي يمكن ممارستها مع الحفاظ على نظافة المحمية واتباع تعليمات دخول المحمية بالحفاظ على مواردها الطبيعية وعدم الإضرار أو إهدار مكوناتها الطبيعية من نبات أو حيوان أو جيولوجيا (حفريات أو صخور)، وغيرها مع تحقيق شعار المحميات (لا تأخذ شيئا معك ولا تترك شيئا خلفك – لا تأخذ إلا الصورة ولا تترك إلا أثار أقدامك).​