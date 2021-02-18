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روحاني: لا نضغط على واشنطن لرفع العقوبات.. والاستسلام ليس عيبًا

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روحاني: لا نضغط على واشنطن لرفع العقوبات.. والاستسلام ليس عيبًا روحاني: لا نضغط على واشنطن لرفع العقوبات.. والاستسلام ليس عيبًا

مصراوي Masrawy

02:23 م الخميس 18 فبراير 2021

وكالات:

فيما تتزايد انتهاكات طهران للاتفاق النووي مؤخرًا في خطوة اعتُبرت محاولة للضغط على واشنطن من أجل إزاحة العقوبات، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إجراءات بلاده الأخيرة لا تهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة.

وقال روحاني، الخميس، إن "الاستسلام للقانون ليس عيبًا فلا نخجل.. إن ما يتم الترويج له من أن إيران اتخذت مؤخرًا خطوات للضغط على الولايات المتحدة، ليس صحيحًا"، حسبما ذكرت قناة "العربية" .

وأضاف: "لا نريد أن نقول للولايات المتحدة أن تتصرف بشكل غير قانوني في مواجهة الضغوط التي نمارسها، ما نريده هو القانون".

تأتي تصريحات روحاني قبل الموعد النهائي الذي أعلنته إيران لتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي، في 23 فبراير الجاري، إذا لم يتم رفع العقوبات، وقبيل ساعات من اجتماع لوزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن يبحث الملف الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون في إنقاذ هذا الاتفاق الذي بات على شفير الهاوية، مع تصعيد إيران لانتهاكاتها.

وأمس الأربعاء، أفاد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-2m في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، في خطوة تزيد من انتهاكها للاتفاق.

ويرى مراقبون أن طهران تستغل تلك الانتهاكات للضغط على الدول الموقعة على الاتفاق - فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين - لتقديم المزيد من الحوافز لتعويض العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.

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