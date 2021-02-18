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الشرطة الإيطالية تصادر مفردات فخمة على صلة بقضية احتيال تتعلق بالكمامات

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الشرطة الإيطالية تصادر مفردات فخمة على صلة بقضية احتيال تتعلق بالكمامات الشرطة الإيطالية تصادر مفردات فخمة على صلة بقضية احتيال تتعلق بالكمامات

مصراوي Masrawy

02:13 م الخميس 18 فبراير 2021

روما - (د ب أ):

صادرت الشرطة المالية الإيطالية، اليوم الخميس، بضائع فخمة بينها ساعات وسيارات ويخت بقيمة نحو 70 مليون يورو (84 مليون دولار) في قضية احتيال تتعلق بكمامات تبلغ قيمتها مليار يورو.

يتهم المحققون مجموعة من الأشخاص بغسل الأموال، وقالوا إنه يزعم أنهم توسطوا في عقود بين ثلاثة اتحادات لشركات صينية والوكالة الحكومية الإيطالية للمفوض المعني بفيروس كورونا وحصلوا على عمولات تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات.

واشتملت الصفقة على 800 مليون كمامة "إف إف بي 2" و"إف إف بي 3" من الفئة الطبية وكذلك كمامات جراحية تقدر بـ1.25 مليار يورو، بحسب الشرطة.

وذكرت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية أمس الأربعاء أن الشركة غير القانونية أغلقت في ربيع العام الماضي عندما كانت إيطاليا تواجه الموجة الأولى من إصابات فيروس كورونا.

وبحسب المحققين، تعود المفردات الفخمة التي جرى مصادرتها فيما يتعلق بالعملية، لشركات عدة يمتلكها المتهمون.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وكالة الأنباء الحكومية "إنفيتاليا" والمفوض الإيطالي المعني بمواجهة أزمة فيروس كورونا دومينيكو أركوري أنهما كانا "موضع استغلال غير قانوني". وسوف يتعاونان مع المحققين ويدرسون المسار القانوني للحصول على تعويض.

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