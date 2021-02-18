أخبار عاجلة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في هذا الموعد.. سعر برميل النفط سيصل إلى 100 دولار

Print
في هذا الموعد.. سعر برميل النفط سيصل إلى 100 دولار في هذا الموعد.. سعر برميل النفط سيصل إلى 100 دولار
حسب توقعات 2 من أكبر البنوك في وول ستريت بأمريكا

في هذا الموعد.. سعر برميل النفط سيصل إلى 100 دولار

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية، عن توقع اثنين من أكبر البنوك في وول ستريت بالولايات المتحدة ارتفاعًا في النفط خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن كلًا من "جيه بي مورغان تشيس" و"غولدمان ساكس" يتوقعان أن ترتفع أسعار النفط بشكل ملحوظ عندما ينحسر وباء كورونا.

وأوضحت وفق سكاي نيوز عربية أن التوقعات الأكثر تفاؤلاً تشير إلى عودة أسعار النفط الخام الدولية إلى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتم الوصول إليه منذ عام 2014.

ويعتمد الارتفاع المتوقع على الاعتقاد بأن التحفيز المالي سيعزز الاستهلاك، إلى جانب بداية عودة الحياة إلى طبيعتها.

ومن شأن ذلك أن يغير الأوضاع في قطاع النفط، الذي سجل خسائر قياسية العام الماضي بفعل تداعيات .

وقال كريستيان مالك، رئيس قسم النفط والغاز في "جي بي مورغان"، في مؤتمر عبر الهاتف الأسبوع الماضي: "يمكننا أن نرى النفط يتخطى 100 دولار للبرميل، أو حتى ما فوق".

من جهته، ذكر جيفري كوري، المحلل المخضرم في بنك "غولدمان ساكس"، أنه يعتقد أن يجري تداول النفط في نطاق 80 دولارًا أو أعلى هذا العام".

وتابع كوري: "إطلاق تحفيزات مالية تستهدف الطبقة المتوسطة والدنيا سيعزز استهلاك السلع الأساسية.. هذه الفئة لا تقود سيارات كهربائية، إنها تقود السيارات العادية".

ومنذ نهاية أكتوبر، ارتفع خام برنت، المعيار الدولي، بأكثر من الثلثين إلى 63 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بالتفاؤل الذي خلفته حملة التطعيم العالمية وخفض الإنتاج.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصل لمليون جنيه.. "الآثار" تعلن قائمة أسعار تصوير المناطق الأثرية للمصريين والأجانب (إنفوجرافيك)

تصل لمليون جنيه.. "الآثار" تعلن قائمة أسعار تصوير المناطق الأثرية للمصريين والأجانب (إنفوجرافيك)

2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

محافظ أسوان يشدد على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

محافظ أسوان يشدد على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية