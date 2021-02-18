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بعد تصريح صادر من الرئيس الأمريكي.. "": "بايدن" إمّا يكذب أو فقد عقله

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بعد تصريح صادر من الرئيس الأمريكي.. "ترامب": "بايدن" إمّا يكذب أو فقد عقله بعد تصريح صادر من الرئيس الأمريكي.. "": "بايدن" إمّا يكذب أو فقد عقله
قال: دعونا نعطيه فائدة الشك ربما كان يمزح لأنه وبصراحة هذه التصريحات غبية جدًا

بعد تصريح صادر من الرئيس الأمريكي..

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، أن الرئيس الحالي جو بايدن، "إما يكذب أو فقد عقله"، وذلك بعدما أعلن "بايدن" أنه عندما تسلم الإدارة لم تكن اللقاحات المضادة لـ"كورونا" متوفرة.

وقال "ترامب" في مداخلة عبر "نيوزماكس": بايدن أدلى بتصريح "غبي للغاية'' بشأن اللقاحات، وإدارتي قدمت "ملايين الجرعات".

وأضاف: "بايدن"، إمّا لم يكن يقول الحقيقة أو أنه فقد عقله.

وأشار "ترامب" إلى أن حتى الكارهين له دافعوا قائلين إن اللقاحات متوفرة منذ فترة طويلة.

وذكر "ترامب" أن "بايدن" نفسه، قد تم تطعيمه قبل تنصيبه في 20 يناير، بـ"وقت طويل".

وأردف: دعونا نعطيه فائدة الشك، ربما كان يمزح لأنه وبصراحة كان هذا التصريح غبي جدًا.الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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