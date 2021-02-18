أخبار عاجلة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. انطلاق أولى شحنات برنامج هدية خادم الحرمين من التمور بالخارج

Print
دشنها "العريفي" من الأحساء لتوزع في 24 دولة حول العالم

شاهد.. انطلاق أولى شحنات برنامج هدية خادم الحرمين من التمور بالخارج

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس السادس من شهر رجب لعام 1442هـ، من مقر مصنع تمور بمحافظة الأحساء إطلاق أولى شحنات التمور من برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - من التمور بالخارج لعام 1442هــ، لتوزيعها على المسلمين في 24 دولة حول العالم من أقليات وجاليات ومؤسسات وشخصيات إسلامية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.

وتأتي الهدية امتدادًا لما توليه قيادة المملكة من اهتمام في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين، لاسيما في شهر الخير والعطاء.

وبهذه المناسبة، قال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي: إن الوزارة وبإشراف مباشر من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تشرفت هذا اليوم بشحن أولى دفعات هذه الهدية التي توليها أهمية بالغة لأنها تحمل إسم غالي على الجميع مولاي خادم الحرمين الشريفين، كما تجسد دور المملكة الإنساني والريادي في خدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك من كل عام .

وأوضح الشيخ محمد العريفي أن الوزارة هذا العام عملت وبوقتٍ مبكر على وضع كافة الترتيبات اللازمة لتشمل الهدية مختلف قارات العالم حسب الحاجة والطلبات الواردة، وذلك بالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، ومراكز خادم الحرمين الشريفين بدول العالم، حيث اعتمدت هذا العام تنفيذ البرنامج في (24) دولة وفق معايير محددة تحقق أهداف البرنامج ورسالته السامية وشموليته لكافة المستفيدين .

وجدد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية التأكيد على أن تنفيذ البرنامج سيكون وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار في إطار الحرص على سلامة وصحة المستفيدين من البرنامج والعاملين فيه، مبيناً أن التمور المنتقاة هي من أجود وأفخر أنواع التمور بمحافظة الأحساء واحة النخيل ويتم تعبئتها وتغليفها وتعقيمها قبل إرسالها عبر الشاحنات المبردة التي تضمن المحافظة على جودتها لحين وصولها للمستفيدين منها عبر شركات شحن عالمية.

وفي ختام تصريحه، دعا العريفي الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يكتب الله لهما الأجر والمثوبة، وأن يصرف عن جميع بلاد العالم وباء كورونا وأن يبلغ الجميع شهر الصيام والقيام .

حضر مراسم تدشين إطلاق شحن هدية خادم الحرمين الشريفين مدير البرامج الموسمية بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ سلمان بن عبدالعزيز الفهيد وعدد من المسؤولين بالوزارة، وجمع من ممثلي القنوات الفضائية ووسائل الإعلام السعودية .

شاهد.. انطلاق أولى شحنات برنامج هدية خادم الحرمين من التمور بالخارج

شاهد.. انطلاق أولى شحنات برنامج هدية خادم الحرمين من التمور بالخارج

شاهد.. انطلاق أولى شحنات برنامج هدية خادم الحرمين من التمور بالخارج

شاهد.. انطلاق أولى شحنات برنامج هدية خادم الحرمين من التمور بالخارج

شاهد.. انطلاق أولى شحنات برنامج هدية خادم الحرمين من التمور بالخارج

شاهد.. انطلاق أولى شحنات برنامج هدية خادم الحرمين من التمور بالخارج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية: إغلاق 17 مسجدًا في 6 مناطق بسبب بكورونا

السعودية: إغلاق 17 مسجدًا في 6 مناطق بسبب بكورونا

"الجمارك السعودية" تُصْدر توضيحاً حول معلومات متداولة بشأن ضوابط استيراد المركبات

"الجمارك السعودية" تُصْدر توضيحاً حول معلومات متداولة بشأن ضوابط استيراد المركبات

"الجمارك السعودية" تُصْدر توضيحاً حول معلومات متداولة بشأن ضوابط استيراد المركبات

"الجمارك السعودية" تُصْدر توضيحاً حول معلومات متداولة بشأن ضوابط استيراد المركبات

شبكة عيون الإخبارية