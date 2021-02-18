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"حطيتله السم في المكرونة".. اعترافات "سفاح الجيزة" في أمام الجنايات

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"حطيتله السم في المكرونة".. اعترافات "سفاح الجيزة" في فيديو أمام الجنايات "حطيتله السم في المكرونة".. اعترافات "سفاح الجيزة" في أمام الجنايات

مصراوي Masrawy

02:08 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب - محمود سعيد:

فضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عماد عطية، اليوم الخميس، الأحراز في محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا حميده، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.

وحوى أحد الأحراز للمتهم قذافي فرج أثناء تمثيله جريمته، إذ قال إنه كان وصديقه داخل شقة بولاق الدكرور، ثم "حطيتله السم في المكرونة ومات".

وأضاف طلبت عمال "قولتلهم يكسروا السيراميك عشان اظبط الصرف"، وحفروا عمق متر و80 سم في عرض متر ونصف، ثم أمرتهم بالتوقف وبعدها شيلت القتيل رضا عبداللطيف حميده من الشنطة وردمت جثته برمل وأسمنت، وبعدها "جبت بتاع سيراميك وبلط عليه".

وأقر المتهم للمحكمة بأنه من يظهر في مقطع الفيديو.


وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

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