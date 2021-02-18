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اليوم.. سلطة الطيران: الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى

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اليوم.. سلطة الطيران: الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى مصر اليوم.. سلطة الطيران: الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى

مصراوي Masrawy

02:09 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

أعلن المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، أن الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها الجوية لمصر، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام.

وأضاف نوير، في بيان، أن سلطة الطيران المدني صدقت على استئناف الرحلات الجوية وجداول التشغيل.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني، أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع سيبدأ من اليوم الخميس انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، حيث تصل أول رحلة عصر اليوم، يتبعها الأسبوع القادم انطلاق الرحلات من مطاري معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب.​

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