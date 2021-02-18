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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تقدم مصانع تكرير وتعبئة زيوت الطعام الخليط (صويا - عباد) أو عباد للفحص والتأهيل لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال لجنة فنية لتحديد مدى مطابقة المصنع لاشتراطات المواصفات القياسية المصرية لممارسات صحة وسلامة الغذاء والمواصفات القياسية للعبوات والتشريعات الصحية ذات الصلة، وتحديد قدرات المصنع الشهرية والطاقة التخزينية، و استيفاء كافة شروط التأهيل الفنية الموضوعة من قبل اللجنة.

ويتم تقديم الطلبات إلى الهيئة العامة للسلع التموينية مرفقًا بها صورة عقد تأسيس المصنع وصورة تبين حجم التعامل البنكي وصورة من سابقة الأعمال وصورة السجل التجاري وصورة شهادة السجل الصناعي وصورة البطاقة الضريبية، وصورة شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة، وما يفيد قيد الشركة على بوابة التعاقدات العامة الحكومية، وفي حال قبول المصنع بعد التأهيل سيتم اعتماده في سجل موردي الهيئة.​