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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم دراسة تطبيق منظومة الخبز الجديدة، من خلال الدعم النقدي المشروط عقب انتهاء جائحة كورونا، والتي ستتم على غرار السلع التموينية من خلال كارت التموين.

وأضافت الوزارة، في بيان لها: سيتم حساب قيمة للمواطن على بطاقة التموين بدلاً من عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل على الحصة التي يحتاجها من الخبز.

وتابعت التموين: ما يتبقى يتم وضعه في حسابه يستطيع من خلاله شراء ما يريد من سلع تموينية، وصرفه من المنافذ التموينية.

وشددت على أن تلك المنظومة تهدف إلى دعم ورفع كفاءة صناعة الخبز، ورفع جودته.​