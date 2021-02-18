أمطار على القاهرة غدًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء
مصراوي Masrawy
01:23 م الخميس 18 فبراير 2021
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 19 فبراير حتى الأربعاء 24 فبراير 2021.
وجاءت على النحو التالي:
الجمعة
- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30%.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من: (دمياط- بورسعيد- العريش- كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- والمنوفية) على فترات متقطعة بنسبة 30%.
- أمطار متوسطة على مناطق من: (مطروح- إسكندرية- رشيد- وبلطيم)، على فترات متقطعة.
السبت
- استقرار في الأحوال الجوية.
الأحد
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30%.
الاثنين
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 40%.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
الثلاثاء
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 50%.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.
الأربعاء
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40%.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.