أمطار على القاهرة غدًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 19 فبراير حتى الأربعاء 24 فبراير 2021.

وجاءت على النحو التالي:

الجمعة

- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30%.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من: (دمياط- بورسعيد- العريش- كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- والمنوفية) على فترات متقطعة بنسبة 30%.

- أمطار متوسطة على مناطق من: (مطروح- إسكندرية- رشيد- وبلطيم)، على فترات متقطعة.

السبت

- استقرار في الأحوال الجوية.

الأحد

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30%.

الاثنين

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 40%.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الثلاثاء

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 50%.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

الأربعاء

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40%.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.