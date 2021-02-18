أخبار عاجلة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

للمرة الثالثة.. التليجراف البريطانية تنشر تقريرًا عن السياحة في

Print
للمرة الثالثة.. التليجراف البريطانية تنشر تقريرًا عن السياحة في مصر للمرة الثالثة.. التليجراف البريطانية تنشر تقريرًا عن السياحة في

مصراوي Masrawy

01:36 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

نشرت جريدة التليجراف The Telegraph البريطانية، للمرة الثالثة على التوالي تقريرًا عن السياحة في ، حيث اختارت هذه المرة القناع الذهبي للملك الشاب توت عنخ آمون كأحد الأيقونات السياحية في العالم التي يجب مشاهدتها خلال فترة حياتك.

وقدم التقرير وصفًا دقيقاً لهذا القناع وتصميمه، حيث أشار إلى أنه يتكون من طبقة من الذهب الخالص المرصع بالأحجار الكريمة والنصف كريمة، بالإضافة إلى أنه من القطع الفريدة التي أبهرت العالم وزادتهم ولعًا بالحضارة المصرية العريقة.

وأوضح التقرير أن هذا القناع يُعرض بالمتحف المصري بالتحرير، ومن المقرر أن يُنقل مع باقي كنوز الملك الشاب إلى المتحف المصري الكبير.

وتطرق التقرير لاستعراض التفاصيل الخاصة بقصة اكتشاف عالم المصريات هوارد كارتر لمقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربي في عام 1922 وما تم اكتشافه بداخلها، وسرد بعض المعلومات عن الملك توت عنخ آمون وعائلته ومدة حكمه ووفاته شاباً.

جدير بالذكر أن جريدة التليجراف البريطانية كانت قد أصدرت تقريرين آخرين الأول عن اختيار مصر كأفضل الوجهات السياحية للسفر إليها في عام ٢٠٢١ بعد إنهاء سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، والثاني عن الرحلات النيلية في مصر التي وصفتها بالممتعة وأنها أفضل الرحلات النهرية في العالم، كما أنها تقدم كنوز الحضارة المصرية القديمة ومقوماتها السياحية الطبيعية بشكل مبهر.

وكان قد اختار أيضا موقع CNN Travel مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في عام 2021، كما حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية وذلك وفقا لاستقصاء الرأي الذي أجرته مجلة Travel Inside السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي.

كما كان اختار موقع "تريب أدفايزر" مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما إنه كان قد اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية