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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

نشرت جريدة التليجراف The Telegraph البريطانية، للمرة الثالثة على التوالي تقريرًا عن السياحة في مصر، حيث اختارت هذه المرة القناع الذهبي للملك الشاب توت عنخ آمون كأحد الأيقونات السياحية في العالم التي يجب مشاهدتها خلال فترة حياتك.

وقدم التقرير وصفًا دقيقاً لهذا القناع وتصميمه، حيث أشار إلى أنه يتكون من طبقة من الذهب الخالص المرصع بالأحجار الكريمة والنصف كريمة، بالإضافة إلى أنه من القطع الفريدة التي أبهرت العالم وزادتهم ولعًا بالحضارة المصرية العريقة.

وأوضح التقرير أن هذا القناع يُعرض بالمتحف المصري بالتحرير، ومن المقرر أن يُنقل مع باقي كنوز الملك الشاب إلى المتحف المصري الكبير.

وتطرق التقرير لاستعراض التفاصيل الخاصة بقصة اكتشاف عالم المصريات هوارد كارتر لمقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربي في عام 1922 وما تم اكتشافه بداخلها، وسرد بعض المعلومات عن الملك توت عنخ آمون وعائلته ومدة حكمه ووفاته شاباً.

جدير بالذكر أن جريدة التليجراف البريطانية كانت قد أصدرت تقريرين آخرين الأول عن اختيار مصر كأفضل الوجهات السياحية للسفر إليها في عام ٢٠٢١ بعد إنهاء سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، والثاني عن الرحلات النيلية في مصر التي وصفتها بالممتعة وأنها أفضل الرحلات النهرية في العالم، كما أنها تقدم كنوز الحضارة المصرية القديمة ومقوماتها السياحية الطبيعية بشكل مبهر.

وكان قد اختار أيضا موقع CNN Travel مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في عام 2021، كما حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية وذلك وفقا لاستقصاء الرأي الذي أجرته مجلة Travel Inside السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي.

كما كان اختار موقع "تريب أدفايزر" مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما إنه كان قد اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.​