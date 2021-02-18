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السبت.. قطع المياه 10 ساعات عن 16 منطقة بالقاهرة "منها الاتحادية وقصر البارون"

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مصراوي Masrawy

01:30 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع الخدمة عن عدة مناطق بالزيتون ومصر الجديدة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن المناطق التالية:

- منطقة الزيتون (شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الأميرية - شارع المطرية - شارع الصحة - ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي).
- الجديدة (شارع السباق - شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع أسوان - شارع هارون - ميدان الإسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الأهرام ومتفرعاته - الاتحادية - قصر البارون).

وأوضحت الشركة أن قطع الخدمة سيكون اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 20/2/2021 وحتى الساعة 8 مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة على أن توفر سيارات مياه صالحة للشرب في نطاق تلك المناطق يمكن الاتصال بها عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.​

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