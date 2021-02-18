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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن استعداد المملكة لتقديم يد العون لسكان تكساس وبعض الولايات الأمريكية الذين يعانون نتيجة الأحوال الجوية الصعبة التي يمرون بها.

وقال الوزير السعودي، في كلمة بمؤتمر للطاقة في الرياض: "نحن سعداء للغاية بالمشاركة في هذا المؤتمر وسط هذه المجموعة من الزملاء والأصدقاء والمتخصصين، هناك بعض التصريحات التي أود الادلاء بها، ولكنني أريد البدء بخالص الأمنيات والدعم إلى أصدقائنا وعائلاتهم في تكساس وأوكلاهوما وكاليفورنيا ولويزيانا".

وتابع: "بوصفي سعوديا ومسؤولا عن هذا القطاع فإني أؤكد على قيم الصداقة والشراكة التي تجمعنا بهؤلاء المتضررين من الطقس السيئ هناك".

وأضاف: "أتحدث نيابة عن قطاع الطاقة بأكمله، قلوبنا وعقولنا معكم، وكالعادة فإن السعودية مستعدة لتقديم أي دعم، وسوف نقدم كل ما نستطيع لمساعدة أصدقائنا والعائلات المتضررة".

وأكد أن المملكة جاهزة لتقديم يد العون لسد النقص الذي قد تحتاجون إليه، وذلك نتيجة للأحوال الجوية التي تمر بها هذه الولايات من انقطاعات في الكهرباء.

وتعاني تكساس الغنية بالنفط من أزمة طاقة في الوقت الحالي، وسط ظروف الطقس شديد البرودة الذي أدى لشل الكهرباء وصناعة الطاقة بأكملها.

وبقي نحو مليوني أمريكي في الولاية التي نادرًا ما تتعرض لموجات برد صباح الخميس، إثر موجة صقيع قوية امتدت على مساحات واسعة في البلاد، ويفترض أن تستمر حتى نهاية الأسبوع.