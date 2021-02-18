المؤبد لرئيس حزب العدالة الاجتماعية بتهمة التزوير

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، ، رئيس حزب العدالة الاجتماعية "م. ع" وسكرتيرته وشخص آخر بالسجن المؤبد، فى اتهامهم بتزوير محرر رسمي "توكيل" للاستيلاء على مبلغ 100 ألف دولار.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام وحضور سامح عليان ممثل النيابة العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بتزوير توكيل منسوب لورثة أقارب المتهم الأول رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وقدمته المتهمة الثانية للبنك لسحب مبلغ 100 ألف دولار من حساب الورثة بموجب حكم قضائي.