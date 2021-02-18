"الجاسر": مطار عرعر الجديد من المطارات المهمة في شمال المملكة

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وزير النقل: العمل مستمر لتحويله إلى مطار دولي مستقبلاً

أوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن مشروع مطار عرعر الجديد، يأتي مترجماً لاهتمام القيادة الحكيمة بمشاريع منظومة النقل في المملكة والعزم على المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التطور والنماء في المملكة.

وذكر أن المطار الجديد يعدّ من المطارات المهمة في شمال المملكة، إذ يخدم أبناء المنطقة والقادمين إليها من مواطنين وزائرين، كما يخدم العديد من المراكز والهجر بمنطقة الحدود الشمالية بوصفه مطاراً داخلياً حالياً، مشيراً إلى أن الخطط المرصودة لمطار عرعر الجديد تقضي أن يتحول إلى مطار دولي في المستقبل.

وأكد أن المطار الجديد إلى جانب ما يتمتع به من موقع استراتيجي، فإنه يتميز بتصاميم عصرية للصالات والمرافق، بالإضافة إلى المنظومة المتكاملة من البنية التقنية والتجهيزات الآلية والإلكترونية الحديثة وفق أرقى المعايير الدولية، وهو بهذا مهيأ لخدمة أكثر من مليون مسافر سنوياً، عبر استيعاب أكثر من 10 آلاف رحلة من مختلف مدن المملكة على مدار السنة ببنيته الحالية.

وأعرب وزير النقل عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة افتتاح مطار عرعر الجديد، الذي جاء تأكيداً على حرص القيادة ودعمها لقطاع النقل، وكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وزائري المنطقة.

كما عبّر عن شكره للأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على رعايته حفل تدشين المطار، ودعمه ومتابعته لتحقيق هذا الإنجاز الذي يمثل نقلة نوعية في خدمات منظومة النقل في منطقة الحدود الشمالية، ولكل من أسهم في نجاحه من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني وجميع الجهات العاملة في المشروع.وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر