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ترك إثباته في المنزل وجواله بالبقالة.. فقدان شاب في روابي الرياض وأسرته تناشد

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ترك إثباته في المنزل وجواله بالبقالة.. فقدان شاب في روابي الرياض وأسرته تناشد ترك إثباته في المنزل وجواله بالبقالة.. فقدان شاب في روابي الرياض وأسرته تناشد
شقيقه لـ"سبق": لم يخبر أحداً عن وجهته وقمنا بإبلاغ الجهات الأمنية باختفائه

ترك إثباته في المنزل وجواله بالبقالة.. فقدان شاب في روابي الرياض وأسرته تناشد

ناشدت أسرة الشاب المفقود عبدالكريم العتيبي، من يشاهده الإبلاغ أو التواصل مع الأسرة هاتفياً.

وبيّن عبدالرحمن العتيبي أن شقيقه عبدالكريم خرج من المنزل في حي الروابي بالرياض تاركاً جميع إثباتاته ودون أن يخبر أحداً بوجهته، فيما شوهد آخر مرة داخل بقالة في الحي، ترك فيها هاتفه الجوال، وكان يحدث نفسه خلال خروجه منها.

وقال: أبلغنا الجهات الأمنية، ونناشد قراء صحيفة "سبق" مساعدتنا في عمليات البحث عن الشاب المفقود والاستدلال على مكان وجوده، مهيباً بالتواصل معهم على الرقم التالي في حال معرفة أي معلومة قد تدلّ على مكانه:

00966503284652https://www.youtube.com/watch?v=CDdK4xWK0UQ الشاب المفقود عبدالكريم العتيبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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