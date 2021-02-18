أخبار عاجلة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مشهد بطولي.. طالب عسكري يُحبط سرقة مركبة بالرياض والجاني يُسَلَّم

Print
مشهد بطولي.. طالب عسكري يُحبط سرقة مركبة بالرياض والجاني يُسَلَّم مشهد بطولي.. طالب عسكري يُحبط سرقة مركبة بالرياض والجاني يُسَلَّم
تعود لزميل له وكانت في وضع التشغيل بمحطة وقود.. حوار وحس أمني

مشهد بطولي.. طالب عسكري يُحبط سرقة مركبة بالرياض والجاني يُسَلَّم

في مشهد بطولي، أحبط طالب عسكري يتدرب بقوات أمن المنشآت بالرياض، سرقة سيارة متوقفة بإحدى محطات الوقود، فجر الثلاثاء الماضي، وتسليم الجاني فوراً إلى الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، يروي الطالب دليم بن هتيل المساعرة الدوسري لـ"سبق"، أنه أثناء وجوده في مطعم بمحطة وقود على طريق "الرياض/ الدمام"، سمع حواراً بين شخصين عن مشاهدتهما لـ"لص" سيارات في الموقع، ويشيرون إلى ركوبه سيارة من نوع "كروز".

وتابع: "في هذه اللحظة دفعني الحس الأمني إلى الانطلاق إليه، وقد أدار محركها باستعجال، واقتحمت المركبة وأوقفته بالقوة، ثم جاء صاحب المركبة يجري بسرعة وقمنا بتقييده والاتصال على (911)، وفوراً حضرت الدورية الأمنية، وتسلّمت الجاني بعد تسجيل أقوال الشهود.

وكشف "الدوسري" أنه اتضح فيما بعد أن المركبة تعود لأحد زملائه الطلاب في الدورة، الذين يستعدون للتخرج هذه الأيام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة

قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية

قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية

إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع"

"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع"

شبكة عيون الإخبارية