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هيئة الدواء: برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع هيئة دستور الدواء الأمريكي

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هيئة الدواء: برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع هيئة دستور الدواء الأمريكي هيئة الدواء: برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع هيئة دستور الدواء الأمريكي

مصراوي Masrawy

01:20 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- أحمد جمعة:

نظمت هيئة الدواء المصرية، ورشة عمل للعاملين بها للتدريب على التفتيش والتدقيق على معامل رقابة الجودة بمصانع الأدوية ومراكز الثبات، بالتعاون مع هيئة دستور الدواء الأمريكي USP وبرعاية شركتي جانسن وفياتريس، بحضور ممثل الهيئة في والشرق الأوسط، وممثلين عن الشركات الراعية "فياتريس مصر - جانسن مصر".

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، في تصريح صحفي، إن الهيئة نسقت مع هيئة دستور الدواء الأمريكي من أجل تطبيق أحدث البرامج التدريبية المتخصصة لمختلف العاملين بها، مشيرا إلى أن الهدف من الورشة تنمية قدراتهم الفنية وإكسابهم مهارات جديدة ترتقي بأدائهم الوظيفي، وتمكنهم من القيام بمهامهم التي تسهم في حصول المواطن على مستحضرات دوائية تتمتع بالمأمونية والفاعلية.

وأضاف أنه تم تدريب ما يزيد على 70 متدربا من مختلف إدارات الهيئة، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، واستمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام متتالية، وأوضح أن التدريب شمل التعرف على أحدث طرق التدقيق والتفتيش الرقابي على المعامل ومراكز الثبات طبقا لأحدث المعايير العالمية وتقييم نظم الجودة من خلال أمثلة عملية متعددة، كما تم التدريب على أنواع التدقيق المختلفة ومنها ما يقوم على أسس تحديد المخاطر risk-based audits، والتأكد من نزاهة البيانات Data Integrity، وتصنيف مخرجات التفتيش، وكتابة التقارير ومتابعة عملية التدقيق Follow up audits.

يأتي هذا التدريب ضمن خطة الهيئة لتطبيق سلسلة من برامج التدريب المتخصصة طبقا لأحدث المعايير والبرامج الدولية لبناء كوادر فنية تتمتع بكفاءة ومهارات عالية، بما يعود بالنفع على منظومة الدواء المصرية، والمنظومة الصحية وصحة المواطن بشكل عام.​

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