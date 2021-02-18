القوى العاملة: تحصيل 229 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصري "أحمد. س. ر. أ" والذي كان يعمل لدى إحدى المؤسسات بالرياض وقد وافته المنية وهو على رأس العمل.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه بالمتابعة مع إدارة المؤسسة التي كان يعمل بها المواطن "أحمد .س.ر.أ" للوقوف على بيانات ملف العمل ومستحقاته تبين أن ورثة المذكور يستحقون مبلغ 55090 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 229 ألف جنيه مصري تقريبا، وتم تحويله إلى حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض تمهيدا لتحويلها إلى ذويه بمصر.​