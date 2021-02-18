أخبار عاجلة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوى العاملة: تحصيل 229 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض

Print
القوى العاملة: تحصيل 229 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض القوى العاملة: تحصيل 229 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض

مصراوي Masrawy

01:08 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصري "أحمد. س. ر. أ" والذي كان يعمل لدى إحدى المؤسسات بالرياض وقد وافته المنية وهو على رأس العمل.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه بالمتابعة مع إدارة المؤسسة التي كان يعمل بها المواطن "أحمد .س.ر.أ" للوقوف على بيانات ملف العمل ومستحقاته تبين أن ورثة المذكور يستحقون مبلغ 55090 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 229 ألف جنيه مصري تقريبا، وتم تحويله إلى حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة بالرياض تمهيدا لتحويلها إلى ذويه بمصر.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية