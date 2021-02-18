عثر على أموال وسلمها للشرطة.. مطار القاهرة يكرم عاملا أمينا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

كرم المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، محمود أحمد حسن أحمد، ويعمل بشركة التعمير للخدمات بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، وذلك لأمانته، حيث عثر على محفظة بها 2024 دولارا، وقام بتسليمها إلى رئيس نوبتجية الشرطة.

وقالت مصادر بالمطار، إن العامل الأمين فور عثوره على المبلغ المالي، توجه على الفور إلى الشرطة وقام بتسليم المبلغ، وتم إبلاغ الجهات المختصة وكذلك شركة الميناء، وتم تكريمه ليكون قدوة للعاملين بالمطار وذلك انطلاقا من أهمية العنصر البشري وضرورة تحفيز المجتهدين وذوي الأمانة.

كما كرم رئيس شركة الميناء، عمرو محمد عبدالقادر توفيق أخصائي علاقات عامة، نظرا لما تميز به من أمانة وإتقانه لعمله وتأديته على الوجه الأكمل.​