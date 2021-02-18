★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي الاستثمارات بمحافظة الفيوم إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بلغت حوالي 320 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2020، حيث تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 10 موزعات جديدة، وتنفيذ 212 محولًا جديدًا وإضافة قدرة 140.2 م.ف.أ، بالإضافة إلى 157 كشكًا معدنيًا، وتركيب 1533 عمود جهد متوسط و2104 أعمدة جهد منخفض، كما تم تنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالي 370 كم كابلات و170 كم موصلات وتنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالي 10 كم كابلات و1095 كم موصلات.

وأشارت إلى أنه في إطار حرص الدولة على تأمين المواطنين من المخاطر فقد تم تنفيذ 155 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية بالمحافظة بإجمالي تكلفة 80 مليون جنيه بطول 70 كم.

وفي مجال مواكبة التطور التكنولوجي ومعالجة أخطاء فواتير الكهرباء التي كانت من أهم مشاكل العملاء، لفتت إلى أنه تم تركيب 180 ألف عداد مسبوق الدفع و3600 عداد ذكي، كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات أداء مراكز الخدمة.

وأوضحت أنه تم تيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة، منوهة بأن تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدى إلى خفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاء المشتركين.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وأوضح ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددًا أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.​