أخبار عاجلة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بـ13 دولارًا.. شركة طيران إماراتية تُقدم عرضًا للسفر من وإلى

Print
بـ13 دولارًا.. شركة طيران إماراتية تُقدم عرضًا للسفر من وإلى مصر بـ13 دولارًا.. شركة طيران إماراتية تُقدم عرضًا للسفر من وإلى

مصراوي Masrawy

12:31 م الخميس 18 فبراير 2021

وكالات:

أعلنت شركة "ويز إير أبوظبي"، أحدث شركات الطيران الوطنية في الإمارات، عن توفير 2500 تذكرة طيران إلى مدينة الإسكندرية بسعر 49 درهمًا (13.34 دولار) للتذكرة، ضمن استعداداتها لتدشين رحلاتها إلى .

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية، ستتاح التذاكر على متن الرحلة الافتتاحية إلى الإسكندرية في 22 فبراير 2021.

وتتوفر تذاكر العرض للتذكرة المخصصة للرحلة الواحدة فقط عبر رحلات محددة من وإلى الإسكندرية، وذلك لمرة واحدة فقط يومي الأربعاء والخميس 17 و18 فبراير 2021 على موقع الشركة وبحسب أسبقية الشراء، وحتى نفاد التذاكر، وفق الصحيفة.

وتأسست "ويز إير أبوظبي" بالشراكة بين شركة القابضة "ADQ" ومجموعة "ويز إير" القابضة.

وأعلنت عن من الوجهات التي تخطط لربطها مع أبوظبي وتشمل أثينا، وثيسالونيكي، والإسكندرية، وتل أبيب، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان.

ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبي" طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

وأشارت الشركة إلى تبنيها أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية