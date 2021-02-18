أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ويدعو الجميع لأخذ اللقاح

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أشاد بجهود فِرَق العمل الصحية على اهتمامهم وحرصهم على تجويد العمل

تلقى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، معلنًا بذلك بدء حملة التطعيم باللقاح في منطقة القصيم، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع، ومدير الشؤون الصحية المكلف بالقصيم أيمن الرقيبة.

ونوّه أمير منطقة القصيم بالدعم السخي للقيادة الرشيدة برعاية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ مؤكدًا أن الدولة -أعزها الله- بمتابعة من وزير الصحة، بذلت كل الجهود والإمكانات منذ بداية الجائحة واتخذت جميع الإجراءات حرصًا على سلامة مجتمعنا ووطننا من هذا الوباء.

ودعا أمير القصيم المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل في تطبيق "صحتي"، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد. وأكد أن منطقة القصيم، انطلق اليوم بها ثلاث مراكز للقاح لفيروس كورونا في مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس، بعد أن تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية والقوى العاملة؛ مشيدًا بجهود فِرَق العمل الصحية، واهتمامهم وحرصهم على تجويد العمل في مراكز اللقاح بالمنطقة.