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برلمانية تطالب بمناقشة عامة بشأن مشاركة المجتمع المدني في تطوير القرى

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برلمانية تطالب بمناقشة عامة بشأن مشاركة المجتمع المدني في تطوير القرى برلمانية تطالب بمناقشة عامة بشأن مشاركة المجتمع المدني في تطوير القرى

مصراوي Masrawy

12:33 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة بشأن استيضاح سياسة "وزارة التضامن الاجتماعي"، بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية) في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية.

وأشارت "العشري"، إلى أن المجتمع المدني يجب أن يكون ضلعًا ثالثًا مع الدولة والقطاع الخاص في هذا المشروع القومي المهم، ولذا يجب إعادة بناء قدرات المجتمع المدني للانتقال من فكرة المساعدات والعمل الخيري إلى القيام بدور تنموي وثقافي وفكري أكبر حتى تتضافر كل جهود مؤسسات الدولة معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.​

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