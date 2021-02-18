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الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 2496 وحدة سكن بديل لسكان العشوائيات بالجيزة

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الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 2496 وحدة سكن بديل لسكان العشوائيات بالجيزة الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 2496 وحدة سكن بديل لسكان العشوائيات بالجيزة

مصراوي Masrawy

12:27 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروع مدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وتفقد بهجات، ومرافقوه، خلال الجولة، أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمشروع ٢٤٩٦وحدة سكنية ١٠٤ عمارات، وهي وحدات إسكان ذات طابع حديث كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، كما تفقدوا مشروع الـ ١١٨٥ بإجمالي ٢٨٤٤٠ وحدة إسكان اجتماعي تم تنفيذه بالكامل، وجارٍ الانتهاء من أعمال الطرق وتنسيق الموقع والزراعة للمشروع.

كما تفقدوا مشروع ١٦٠٠٨ وحدة بمنطقة إسكان دهشور، الذي تم نقله لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تجرى دراسة تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعة للمشروع.

وأعرب مسئولو الإسكان عن سعادتهم بمدى ما وصلت إليه الأعمال بالمشروعات المختلفة في وقت قياسي، حيث يعد مشروع إسكان بديل العشوائيات من المشروعات المهمة بالمدينة وعلى خريطة اهتمام القيادة السياسية.

ووجه مسئولو الوزارة، بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والزراعة بنفس جودة تنفيذ الوحدات للمشروعات، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.​

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