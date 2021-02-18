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إعاد سيارات مسروقة وضبط 178 تاجر مخدرات.. مغامرات الأمن العام في 24 ساعة

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إعاد سيارات مسروقة وضبط 178 تاجر مخدرات.. مغامرات الأمن العام في 24 ساعة إعاد سيارات مسروقة وضبط 178 تاجر مخدرات.. مغامرات الأمن العام في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

12:38 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام شن حملات امنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،عن ضبط 54 قطعة سلاح ناري، 164 قضية مخدرات بإجمالي 178 متهما، وتنفيذ 52357 حكم قضائي متنوع.

وضبطت الحملات 3 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 13 حادث متنوع، 13 من القائمين بأعمال البلطجة، 319 دراجة نارية مخالفة وإعادة 8 دراجات نارية – 5 سيارات بمبلغ بسرقتهم، وضبط 24160 مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة إلى فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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