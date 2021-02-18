ضبط أسلحة آلية وذخائر بحوزة مالك مصنع في الجيزة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث الجيزة من ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة مالك مصنع بدائرة مركز شرطة البدرشين.

كانت وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط بندقيتين آليتين، 3 خزينة، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة مالك مصنع طوب، مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية وذلك حال تواجده بالمصنع ملكه الكائن بذات القرية سكنه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.